Son Dakika Haberleri: Gümrük kapılarında "taşıt ön beyan" uygulamasıyla hızlı geçiş başladı
Son Dakika Güncel Haber

Gümrük kapılarında "taşıt ön beyan" uygulamasıyla hızlı geçiş başladı

1 saat önce

Yurt dışından Türkiye'ye karayoluyla gelen ve internet üzerinden "taşıt ön beyan" adlı uygulamayla araçlarının kaydını yola çıkmadan yaptıran vatandaşlar, gümrük kapılarında işlemlerini daha hızlı tamamlayarak uzun kuyruklarda beklemeden sınırdan geçiyor.

Gümrük kapılarında
Yurt dışından Türkiye'ye karayoluyla gelen ve internet üzerinden "taşıt ön beyan" adlı uygulamayla araçlarının kaydını yola çıkmadan yaptıran vatandaşlar, gümrük kapılarında işlemlerini daha hızlı tamamlayarak uzun kuyruklarda beklemeden sınırdan geçiyor.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamada, "taşıt ön beyan uygulaması" ile gümrük kapılarına gelmeden araçlarını sisteme kaydettiren vatandaşların işlemlerinin daha çabuk tamamlandığı ve vatandaşların beklemeden sınırı geçtiği belirtildi.
Yazın tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen ve memleketlerine gelen yurt dışında yaşayan vatandaşların, her yıl ülkeye girişlerde gümrük kapılarında uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan açıklamada, Ticaret Bakanlığınca hizmete giren taşıt ön beyan uygulamasıyla gümrük kayıt işlemlerinin artık daha hızlı ve kolay olduğu vurgulandı.
YTB karşılama stantları kurdu
Uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların gümrüklere gelmeden araç sahibinin ve aracın bilgilerini sisteme kendilerinin kaydedebildiği belirtilen açıklamada, bu sayede gümrük memurlarınca yapılan işlemlere gerek kalmadan ülkeye hızlı giriş yapılabildiği ifade edildi.
Açıklamada, kayıt işlemleri sırasında araç sahibi araçta yoksa, vekaletle aracı getirenin bilgilerinin sisteme girilmesinin gerektiği de bildirildi.
Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin Ticaret Bakanlığının internet sayfasındaki "e-işlemler" menüsünden kayıt yaptırabileceği belirtilen açıklamada, YTB'nin bu yıl yurt dışından gelen vatandaşların gereksinimlerinin karşılanması ve seyahatlerinin daha güvenli geçmesi için Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarında karşılama stantları kurduğu da vurgulandı.
Ayrıca, geçiş güzergahlarından olan Niş yakınlarındaki bir otelde YTB standının kurulduğu, vatandaşların Sırbistan geçişlerinde karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek için "00 381 63 8162030" numaralı telefon hattının açıldığı ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda YTB tarafından yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'deki işlemlerini daha kolay yapabilmesi için hazırlanan "Cep Rehberi"nin dağıtıldığı da kaydedildi.
yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu'dan göçmen açıklaması: "Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz" Üniversite için Eskişehir'i seçecek öğrencilere "kiralık ev" uyarısı Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:31:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümrük kapılarında "taşıt ön beyan" uygulamasıyla hızlı geçiş başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]