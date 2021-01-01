Gümrük kapısında 260 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren tırı risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına aldı. Tırda yapılan aramada 260 paket kaçak sigara ele geçirilirken, tır sürücüsü ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kilis 'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, Suriye 'den Türkiye 'ye giren tırda yapılan aramada 260 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Milli Piyango'da büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı! 75 milyon TL Varlık Fonu'na kaldı

Mesut Özil, sosyal medyadan kızının yüzünü ilk kez paylaştı

Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?