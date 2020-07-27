Gümrük kapısında telefon hap ve sigara ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye tarafından Türkiye'ye giriş yapan bir tırda çok sayıda kaçak cep telefonu, sigara ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmak için gümrük kapısına gelen bir tırda arama yaptı. yapılan aramada plastik bidon içine gizlenmiş 22 adet kaçak cep telefonu, 600 paket kaçak sigara ve 523 adet uyuşturucu özelliğe sahip hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şinasi İnan/İHA)