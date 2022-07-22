Ataşehir 'de bulunan Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde, yurt dışına çıkacak TIR'ların gümrük kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu. Gümrüğe girmek isteyen TIR'lar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Dudullu kavşağından Erenköy Gümrüğüne giden yolda bazı TIR sürücüleri, araçlarını park ederek üç şeridi kapattı. Çamlıca Gişelerinden itibaren başlayan yoğun TIR trafiği havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Çamlıca, Tragger, Erenköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE TIR KUYRUĞU... - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.