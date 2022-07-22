GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE TIR KUYRUĞU... - Son Dakika
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GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE TIR KUYRUĞU...

22.07.2022 12:06
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE TIR KUYRUĞU...

ERENKÖY Gümrük Müdürlüğü'nde, yurt dışına çıkacak TIR'lar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

ERENKÖY Gümrük Müdürlüğü'nde, yurt dışına çıkacak TIR'lar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Gümrüğe girmek için bekleyen TIR'ların Çamlıca Gişelerinden itibaren oluşturduğu uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Ataşehir'de bulunan Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde, yurt dışına çıkacak TIR'ların gümrük kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu. Gümrüğe girmek isteyen TIR'lar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Dudullu kavşağından Erenköy Gümrüğüne giden yolda bazı TIR sürücüleri, araçlarını park ederek üç şeridi kapattı. Çamlıca Gişelerinden itibaren başlayan yoğun TIR trafiği havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

-------------------------Drone görüntüsü - Aktüel görüntü -yoğun TIR trafiğinden görüntü -genel ve detay görüntü


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Çamlıca, Tragger, Erenköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE TIR KUYRUĞU... - Son Dakika

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