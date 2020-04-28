Gümrük Muhafaza 3 milyon 270 bin adet makaron yakaladı - Son Dakika

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Gümrük Muhafaza 3 milyon 270 bin adet makaron yakaladı
6 saat önce
Gümrük Muhafaza 3 milyon 270 bin adet makaron yakaladı Gümrük muhafaza ekiplerince 3 milyon 270 bin adet filtreli sigara kağıdı (makaron) yakalandı.
Gümrük Muhafaza 3 milyon 270 bin adet makaron yakaladı
EDİRNE - Gümrük muhafaza ekiplerince 3 milyon 270 bin adet filtreli sigara kağıdı (makaron) yakalandı.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen bir tırda yaklaşık 500 bin lira değerinde 3 milyon 270 bin adet makaron yakalandı. Türkiye'ye girmek üzere Kapıkule Gümrük Kapısına gelen Türk plakalı bir tır, Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek x-ray cihazından geçirildi. Bunun üzerine araç, araştırılmak üzere hangarına alındı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ön incelemede aracın dorse halatlarının kesildiği bu durumun gizlenmesi için kesilen uçların eritilerek tekrar tutturulduğu saptandı. Aracın ayrıntılı aranması için dorse kapaklarının açılmasının ardından araçta yasal yükün üzerine yerleştirilmiş çok sayıda karton kolinin bulunduğu tespit edildi. Söz konusu koliler içerisinde kaçak sigara üretiminde kullanılan milyonlarca filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Makaronlara el konulurken sorumlular hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:42 Kaynak: İHA
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