Gümrük muhafaza ekipleri 1 milyon 50 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Zeytin Dalı Gümrük Kapısı, Karkamış Gümrük Kapısı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 50 bin lira değerinde 71 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Suriye- Afrin Bölgesinden Zeytin Dalı Gümrük Kapısına gelen Türk plakalı bir tır, Türkiye'ye giriş kaydı yapıldığı sırada riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç görevli muhafaza memuru tarafından x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Aracın x-ray taraması neticesinde dorsesinde şüpheli yoğunluklu bölgeler tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan fiziki kontrolde aracın dorsesinde 5 adet gizli bölme tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince araçta bulunan gizli bölmelerde yapılan aramada, 500 bin lira değerinde üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan toplam 33 bin paket yabancı menşeli sigara ele geçirildi.

Öte yandan Karkamış Gümrük Kapısında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise riskli görülen ve x-ray taramasından sonra, çay tütün dedektör köpeğinin de katılımı ile aranan tırlardan birinin tekerlekleri içerisinde gizlenmiş vaziyette 5 bin 500 paket; bir diğerinin benzin deposuna gizlenmiş vaziyette ise 6 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı.

Ayrıca, Gürbulak Gümrük Kapısından Türkiye'ye geçiş yapan bir tırda yapılan kontrol ve arama sonucu yasal yükünün arasına gizlenmiş vaziyette 26 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında son iki haftada 3 gümrük kapısında gerçekleştirilen 4 ayrı operasyon sonucu ele geçirilen, 1 milyon 50 bin lira değerinde toplam 71 bin 500 paket kaçak sigaraya ve kaçak eşyanın içerisinde gizlendiği tırlara el konuldu.

Olaylara ilişkin adli makamlarca yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

(Mehmet Kalay/İHA)