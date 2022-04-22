Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 1 milyon 730 bin adet makaron ele geçirdi - Son Dakika
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Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 1 milyon 730 bin adet makaron ele geçirdi

22.04.2022 10:32
Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 1 milyon 730 bin adet makaron ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda, kaçak olarak piyasaya sürülmek istenen toplam 1 milyon 100 bin adet doldurulmuş makaron, 630 bin adet boş makaron ile 975 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda, kaçak olarak piyasaya sürülmek istenen toplam 1 milyon 100 bin adet doldurulmuş makaron, 630 bin adet boş makaron ile 975 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları neticesinde kentte farklı adreslerde kaçak sigara üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler söz konusu adres ve araçları yakın takibe aldı.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda şüpheli adresi gözlem altında tutan ekipler bir şahsın araçtan söz konusu adrese bazı koliler indirdiğini tespit etti. Bunun üzerine olaya müdahale eden ekipler adresi ve aracı didik didik aradı. Yapılan aramada üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan 1 milyon 100 bin adet doldurulmuş ve satışa hazır kaçak makaron ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise; bir adresin sigara kaçakçıları tarafından depo olarak kullanıldığı bilgisinin alınması üzerine adres yakın takibe alındı. Gözlem yapan ekipler söz konusu depoya yükleme boşaltma yapan bir aracı tespit etti. Araçta ve söz konusu adreste yapılan aramalar ekiplerin şüphesini boşa çıkarmadı. Yapılan aramalarda sigara üretiminde kullanılan toplam 630 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin, son olarak düzenlediği operasyonda ise Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ALO 136 Kaçakçılık İhbar Hattı'na gelen bir ihbar sonucunda bir depoya baskın düzenlendi. Depo içerisinde yapılan aramalarda, 39 koli içerisinde toplamda 975 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Ankara'da gerçekleştirdiği kaçak sigara operasyonlarında ele geçirilen 1 milyon 100 bin adet dolu makaron, 630 bin adet boş makaron ve 975 kilogram kıyılmış kaçak tütüne Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde el konuldu.

Kaçak sigara üreticilerine yapılan operasyonlara ilişkin soruşturmalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

(Oğuzhan Halil Özbek - Ahmet Furkan Gülap/İHA)

Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 1 milyon 730 bin adet makaron ele geçirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 1 milyon 730 bin adet makaron ele geçirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 1 milyon 730 bin adet makaron ele geçirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 1 milyon 730 bin adet makaron ele geçirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 1 milyon 730 bin adet makaron ele geçirdi
Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 1 milyon 730 bin adet makaron ele geçirdi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 1 milyon 730 bin adet makaron ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 1 milyon 730 bin adet makaron ele geçirdi - Son Dakika
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