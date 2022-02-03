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Gümrük muhafaza ekipleri, bidonlara gizlenmiş 57 kilogramlık uyuşturucunun yurda girişini engelledi - Son Dakika

Gümrük muhafaza ekipleri, bidonlara gizlenmiş 57 kilogramlık uyuşturucunun yurda girişini engelledi

03.02.2022 10:23
Gümrük muhafaza ekipleri, bidonlara gizlenmiş 57 kilogramlık uyuşturucunun yurda girişini engelledi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsündeki bidonlara gizlenerek Türkiye'ye sokulmak istenen 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsündeki bidonlara gizlenerek Türkiye'ye sokulmak istenen 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce sorumluluk sahasına gelen, yabancı plakalı bir yolcu otobüsü, yapılan analizler sonucunda riskli olarak değerlendirildi. Öncelikle x-ray tarama cihazına sevk edilen araç, daha sonra da arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.

İki narkotik dedektör köpeğinin de aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine bu bölümler açılarak arandı. Bagajda bulunan 3 adet mavi renkli bidon şüphe çekmesi üzerine bidonlardaki sıvının analiz edilmesine karar verildi. Bidonlardaki kristalize sıvı çözeltiden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyon sonucu yabacı uyruklu iki şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucunun naklinde kullanılan otobüse de el konuldu. Olaya ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturmaya devam ediliyor. - ANKARA

Gümrük muhafaza ekipleri, bidonlara gizlenmiş 57 kilogramlık uyuşturucunun yurda girişini engelledi
Gümrük muhafaza ekipleri, bidonlara gizlenmiş 57 kilogramlık uyuşturucunun yurda girişini engelledi
Gümrük muhafaza ekipleri, bidonlara gizlenmiş 57 kilogramlık uyuşturucunun yurda girişini engelledi
Gümrük muhafaza ekipleri, bidonlara gizlenmiş 57 kilogramlık uyuşturucunun yurda girişini engelledi

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Uyuşturucu, Narkotik, Türkiye, Habur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümrük muhafaza ekipleri, bidonlara gizlenmiş 57 kilogramlık uyuşturucunun yurda girişini engelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümrük muhafaza ekipleri, bidonlara gizlenmiş 57 kilogramlık uyuşturucunun yurda girişini engelledi - Son Dakika
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