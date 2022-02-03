Gümrük muhafaza ekipleri, bidonlara gizlenmiş 57 kilogramlık uyuşturucunun yurda girişini engelledi - Son Dakika

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Gümrük muhafaza ekipleri, bidonlara gizlenmiş 57 kilogramlık uyuşturucunun yurda girişini engelledi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsündeki bidonlara gizlenerek Türkiye'ye sokulmak istenen 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce sorumluluk sahasına gelen, yabancı plakalı bir yolcu otobüsü, yapılan analizler sonucunda riskli olarak değerlendirildi. Öncelikle x-ray tarama cihazına sevk edilen araç, daha sonra da arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.

İki narkotik dedektör köpeğinin de aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine bu bölümler açılarak arandı. Bagajda bulunan 3 adet mavi renkli bidon şüphe çekmesi üzerine bidonlardaki sıvının analiz edilmesine karar verildi. Bidonlardaki kristalize sıvı çözeltiden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizinde metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyon sonucu yabacı uyruklu iki şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucunun naklinde kullanılan otobüse de el konuldu. Olaya ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturmaya devam ediliyor.