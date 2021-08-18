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Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi - Son Dakika

Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi

18.08.2021 11:11

Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheli görülerek aranan bir otobüsün yakıt deposunda ve bir tırın tekerleklerinin...

Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi

ŞIRNAK- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheli görülerek aranan bir otobüsün yakıt deposunda ve bir tırın tekerleklerinin birleşim noktasında oluşturulan gizli bölmelerde, toplam 690 adet cep telefonu ele geçirildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizi neticesinde, Irak'tan Türkiye'ye gelen iki araç riskli olarak değerlendirildi. Birkaç gün ara ile Türkiye'ye gelen otobüs ve tır gümrük sahasında takibe alındı.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, x-ray taramasına sevk edilen otobüsün yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine otobüs detaylı kontrol yapılmak üzere arama hangarına alındı. Burada yapılan incelemede aracın yakıt deposunun bir bölümünün kesildiği daha sonradan kesilen parçanın tekrar kaynaklanarak depoya montajlandığı anlaşıldı. Bu bölüm muhafaza memurlarınca kesilerek açıldı ve araç deposunda oluşturulan gizli bölmede siyah renkli poşetlere sarılarak su geçirmeyecek şekilde paketlenmiş toplam 517 adet muhtelif markalara ait cep telefonu ele geçirildi.

Bu operasyondan birkaç gün sonra gerçekleştirilen diğer operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekipleri bu kez bir tırdan şüphelendi, yapılan analiz sonrasında riskli görülen tır, x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Tarama sonrasında tırın, dingil diye tabir edilen tekerlek birleşim noktalarında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgelere ulaşmak için önce tırın lastikleri söküldü. Lastikler çıkarıldığında tır dorselerinin tekerlek birleşim noktalarının kaynak ile kapatıldığı görüldü. Bu bölgelere kaynatılmış parça kesilerek açıldığında özel olarak oluşturulmuş gizli bölme içerisinde toplam 173 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin öz verili çalışması neticesinde araçların gizli bölmelerinde tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan cep telefonlarına ve bu telefonların naklinde kullanılan araçlara el konuldu.

Olaylara ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi
Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkiye, Habur, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümrük Muhafaza Ekipleri Habur'da iki aracın gizli bölmelerinde yüzlerce cep telefonu ele geçirdi - Son Dakika


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