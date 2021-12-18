Üye Girişi
Son dakika haberleri: Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi

18.12.2021 09:26

Son dakika haberler: Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi Gümrük Muhafaza ekiplerince Kütahya ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 9 milyon lira değerinde 410 adet araç motoru, kaçak sigara üretiminde kullanılan 700 bin adet makaron, 430 paket tütün...

Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi

BURSA - Gümrük Muhafaza ekiplerince Kütahya ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 9 milyon lira değerinde 410 adet araç motoru, kaçak sigara üretiminde kullanılan 700 bin adet makaron, 430 paket tütün ve 680 tüp sigara mentolü ele geçirildi.

İlk operasyonda Alo 136 Kaçakçılık İhbar Hattına gelen bir bilgiyi değerlendiren Gümrük Muhafaza ekipleri, Kütahya'da faaliyet gösteren bir oto yedek parçacısının çok sayıda kaçak ürün bulundurduğunu tespit etti.

Belirlenen adreste yapılan aramada, çoğunluğu lüks araçlara ait, toplam 410 adet otomobil motoru ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaya ilişkin yasal ithalat işlemine dair bir belge ibraz edilemediğinden ürünlere el konuldu.

Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, Bursa ilinde bir adreste kaçak sigara bulundurulduğuna ilişkin gelen ihbar üzerine harekete geçildi.

Bursa'da yürütülen araştırmada şüpheli adres tespit edilerek gözlem altına alındı. Gerçekleştirilen çalışmalarda ihbarı doğrular nitelikte bilgilere erişen ekiplerce operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda kaçak sigara üretiminde kullanılan 670 bin boş makaron ile tütünle doldurularak kullanıma hazır hale getirilen 30 bin makaron ele geçirildi. Ayrıca depoda bulunan 430 paket kıyılmış tütünün yanı sıra 680 tüp sigara mentolüne de el konuldu.

Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ele geçirilen toplam 9 milyon değerindeki kaçak eşyaya ilişkin iki şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Son dakika haberleri: Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi
Son dakika haberleri: Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi
Son dakika haberleri: Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi
Son dakika haberleri: Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi
Son dakika haberleri: Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi
Son dakika haberleri: Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi
Son dakika haberleri: Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi
Son dakika haberleri: Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi
Son dakika haberleri: Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi

Tragger, Kütahya, Sigara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:52 Kız öğrenciler okul çıkışı saç başa kavgaya tutuştu! Kavga anı görüntülendi
09:46 Film sahnesi gibi dolandırıcılık! Kurbanlar Iraklı işadamları!
09:34 İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!
09:31 Asgari ücrete dair merak edilen 15 detay! İşte bilmek istediğiniz her şey!
09:22 İşte emekli maaşına beklenen zam! Bakan'la görüşen gazeteci Cem Küçük açıkladı
09:16 Milyoner'e damga vuran görme engelli yarışmacı! 100 bin TL'lik hangi soruda çekildi?
09:12 İstanbullular dikkat! AKOM uyardı: Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava geliyor!
08:55 Ege'de gün panikle başladı! 3,25 kilometre derinlikte 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
08:46 Emekliye zam oranı ne olacak? Erdoğan'ın enflasyon + yüzde 25 için talimat verdiği konuşuluyor
08:42 Evliliği ihanet yüzünden bitmişti! Sadakatsiz'in yıldızı Burak Sergen: Hayatımda kimse yok
Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu! Mardin'de çarşaflı soyguncu cinayeti! Kuyumcu soygun kurbanı oldu!         
09:54
Kız öğrenciler okul çıkışı saç başa kavgaya tutuştu! Kavga anı görüntülendi Kız öğrenciler okul çıkışı saç başa kavgaya tutuştu! Kavga anı görüntülendi         
09:52
Kendini bıçaklayan adam "Birini bıçakladım" diyerek polislerle birlikte kendini aradı Kendini bıçaklayan adam "Birini bıçakladım" diyerek polislerle birlikte kendini aradı         
09:37
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu TikTok fenomeni kız saç tokası karşılığında ev sahibi oldu         
14:39
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir Sıcaklıklar düşüyor! Doğu Anadolu çarşamba gününden itibaren eksi 20 dereceyi görebilir         
13:44
Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürüyor!100 milyon TL'ye yapıldı, ilk yıl 60 bin kişiyi ağırladı!         
12:56
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ekonomiyi Meclis Üyeniz Burhan Şenatalar'dan öğrendim         
12:28
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 10:06:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Oto yedek parça ve sigara kaçakçılarına operasyon: 410 adet araç motoru ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement