Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dereköy Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir minibüsün tabanında oluşturulan 4 gizli bölmede saklanan bin 117 adet cep telefonu ele geçirildi.

Bulgaristan'dan ülkemize giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir minibüs için gerçekleştirilen risk analizinde, aracın riskli olduğu değerlendirildi. X-Ray taramasına yönlendirilen minibüsün tabanındaki bazı bölgelerde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine, arama hangarına alındı. Sürücü ve ön yolcu koltuğunun altındaki bölüm, arka yolcu koltuklarının altı ve bagaj tabanının açılması neticesinde, bu gizli bölmeler içerisinde son teknoloji ürünü yüzlerce cep telefonu bulunduğu saptandı.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Türk Lirası olan toplam bin 117 adet cep telefonu ile bu telefonlara ait kılıf ve şarj cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmaya devam edilirken, cep telefonları ve minibüse el konuldu. - ANKARA