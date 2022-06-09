Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul ve Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Türkiye 'ye kaçak yollardan sokulmak istenen çok sayıda uyuşturucu madde düzenlenen operasyonlar ile ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'nin hudutlarında uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

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