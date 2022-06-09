Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'nin hudutlarında uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika
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Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'nin hudutlarında uyuşturucuya geçit vermiyor

09.06.2022 11:14
Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'nin hudutlarında uyuşturucuya geçit vermiyor

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul ve Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul ve Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen çok sayıda uyuşturucu madde düzenlenen operasyonlar ile ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlar çerçevesinde ekipler, İstanbul'da yaklaşık 2 milyon adet Captagon cinsi uyuşturucu hap, Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda 742 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'nin hudutlarında uyuşturucuya geçit vermiyor
Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'nin hudutlarında uyuşturucuya geçit vermiyor

YORUMLAR
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Gediz'de polis uyuşturucuya geçit vermiyor Gediz'de polis uyuşturucuya geçit vermiyor Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'nin hudutlarında uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

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