Son Dakika Haberleri: Gümrük Muhafaza Ekipleri Yılbaşını Fırsat Bilen Kaçakçılara Göz Açtırmadı

Gümrük Muhafaza Ekipleri Yılbaşını Fırsat Bilen Kaçakçılara Göz Açtırmadı

49 dakika önce

Gümrük muhafaza ekipleri yılbaşını fırsat bilen kaçakçılara göz açtırmadıİZMİR - Gümrük Muhafaza Ekiplerince İzmir'de yapılan operasyonda 1.988 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekipleri yılbaşını fırsat bilen kaçakçılara göz açtırmadı

İZMİR - Gümrük Muhafaza Ekiplerince İzmir'de yapılan operasyonda 1.988 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında Ticaret Bakanlığı Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına, duyarlı bir vatandaşın yaptığı ihbar sonucu, İzmir'de bir pasaj içerisinde bulunan depolarda kaçak içki satışı yapıldığı bildirildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerince yerinde yapılan araştırmalar ve istihbari çalışmalarla bilgi teyit edildikten sonra operasyon kararı alındı. İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği'nden arama ve el koyma kararı alınarak söz konusu adrese operasyon yapıldı.
Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan arama neticesinde, pasaj içerisinde yer alan depoların birinde 506 adet bandrolsüz üretilmiş, 36 adet ise sahte bandrollü kaçak alkol ele geçirildi. Diğer depoda yapılan aramada ise muhtelif markalarda 1.446 adet kaçak içki tespit edildi. Böylece yapılan operasyonda toplamda 1.988 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Ayrıca depolarda yapılan aramada toplamda 24 paket puro, 177 paket muhtelif markalarda yabancı bandrollü ve bandrolsüz sigara, 69 paket muhtelif marka pipo tütünü ile 15 paket ilaç olduğu değerlendirilen jel ve tablet cinsi kaçak eşya yakalandı.
Söz konusu kaçak içki, sigara ve eşyalara mahkeme kararına istinaden el konuldu. Ele geçirilen kaçak eşyaların toplam değerinin 225 bin lira olduğu tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:28 Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, İzmir, 3. Sayfa
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