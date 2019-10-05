Son Dakika Haberleri: Gümrük Muhafaza ekiplerince 71 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gümrük Muhafaza ekiplerince 71 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 3 gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda, 71 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince 71 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince 3 gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonlarda, 71 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, Suriye- Afrin bölgesinden Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı bir tır, Türkiye'ye giriş kaydı yapıldığı sırada riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç görevli muhafaza memuru tarafından x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Aracın x-ray taraması neticesinde dorsesinde şüpheli yoğunluklu bölgeler tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan fiziki kontrolde aracın dorsesinde 5 gizli bölme tespit edildi. Bu bölmelerde yapılan aramada, 500 bin lira değerinde üzerinde bandrolü bulunmayan toplam 33 bin paket yabancı menşeli sigara ele geçirildi.

Öte yandan Karkamış Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise tırlardan birinin tekerlekleri içerisinde gizlenmiş 5 bin 500 paket, diğerinin benzin deposuna gizlenmiş 6 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Ayrıca Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geçiş yapan bir tırda yapılan kontrol ve arama sonucunda da yasal yükünün arasına gizlenmiş 26 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında son iki haftada 3 gümrük kapısında gerçekleştirilen 4 ayrı operasyon sonucu ele geçirilen, 1 milyon 50 bin lira değerinde toplam 71 bin 500 paket kaçak sigaraya ve kaçak eşyanın içerisinde gizlendiği tırlara el konuldu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:28 Kaynak: AA
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