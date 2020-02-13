Gümrük muhafaza ekiplerince 99 bin 245 adet kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak ve Esendere Gümrük Kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 99 bin 245 adet ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 850 bin lira olduğu belirlendi.



Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen iki operasyonun ilkinde, riskli görülerek x-ray taramasına sevk edilen yabancı plakalı bir yolcu otobüsünün klima tertibatının bulunduğu bölümde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Gümrük Muhafaza ekiplerince arama hangarına alınarak kontrol edilen bölümde gizlenmiş vaziyette iki koli bulunduğu tespit edildi. Şüpheli kolilerin içerisinde toplam 97 bin 530 adet ilaç ele geçirildi.



Aynı gümrük kapısında düzenlenen ikinci operasyonda ise Türkiye'ye girmek üzere gümrük kapısı yolcu salonuna gelen yabancı uyruklu bir şahsın hal ve davranışları ekiplerin dikkatini çekti. Şüphe uyandıran şahsın bagajları x-ray taramasından geçirilirken, şahsın üzeri de Gümrük Muhafaza ekiplerince arandı. Gerçekleştirilen aramada şahsın beline sarılmış vaziyette 500 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi.



Öte yandan, Esendere Gümrük kapısında gerçekleştirilen ilaç yakalamasında ise İran'dan Türkiye'ye gelen bir şahıs riskli bulunarak kontrole tabi tutuldu. Gerçekleştirilen kontrolde şahsın beraberinde getirdiği sigara kartonlarının birinin içerisinin ilaç dolu olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahsa ait eşyalarda yapılan detaylı aramalarda toplam 1200 adet ilaç ele getirildi.



Gümrük Muhafaza ekiplerince ilaç kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir diğer operasyon ise Sabiha Gökçen Havalimanında gerçekleştirildi. Basra Havalimanından İstanbul'a gelen yabancı uyruklu bir yolcu riskli görülerek gözlem altına alındı. Şüpheli yolcu, gümrüğe tabi eşyam yoktur anlamına gelen yeşil hattı kullanarak yolcu salonunu terk edeceği sırada durduruldu. Şahsın beraberindeki bagajında yapılan aramada 15 adet ilaç ve enjeksiyon ekipmanı ele geçirildi. Söz konusu malzemelerin MS hastalarınca kullanıldığı piyasa değerinin yaklaşık 40 bin lira olduğu belirledi.



Kara gümrük kapıları ve havalimanında gerçekleştirilen toplam 4 operasyon neticesinde ele geçirilen yaklaşık 850 bin lira değerindeki 99 bin 245 adet ilaca el konulurken, sorumlular hakkında yürütülen soruşturmalara devam ediliyor. - ANKARA