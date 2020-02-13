Gümrük Muhafaza ekiplerince 99 bin 245 adet kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gümrük Muhafaza ekiplerince 99 bin 245 adet kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika Ekonomi

Gümrük Muhafaza ekiplerince 99 bin 245 adet kaçak ilaç ele geçirildi

7 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak ve Esendere gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 99 bin 245 adet ilaç ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince 99 bin 245 adet kaçak ilaç ele geçirildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak ve Esendere gümrük kapıları ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 99 bin 245 adet ilaç ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda, riskli görülerek x-ray taramasına sevk edilen yabancı plakalı yolcu otobüsünde, iki koli içinde 97 bin 530 adet ilaç bulundu.

Aynı gümrük kapısındaki ikinci operasyonda ise yolcu salonuna gelen yabancı uyruklu bir kişinin hal ve davranışlarının ekiplerin dikkatini çekmesi üzerine yapılan aramada, bu kişinin beline sarılmış halde 500 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran'dan Türkiye'ye gelen yolcunun riskli bulunması üzerine gerçekleştirilen kontrolde, 1200 adet ilaç, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Basra Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen yabancı uyruklu bir yolcunun bagajında yapılan aramada 15 adet ilaç ve enjeksiyon ekipmanı ele geçirildi.

Kara gümrük kapıları ve havalimanında gerçekleştirilen toplam 4 operasyonda ele geçirilen yaklaşık 850 bin lira değerindeki 99 bin 245 adet ilaca el konulurken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Esendere, Gürbulak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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