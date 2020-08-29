Gümrük muhafaza ekiplerince Gürbulak'ta 70 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 70 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tır, şüphe üzerine x-ray taramasına alındı ardından dedektör köpeklerle arandı.

Tır çekicisinin kapılarına, yan duvarlarına ve sürücü yatağının altına toplam 21 paket uyuşturucu gizlendiği anlaşıldı. Paketler içinde ele geçirilen 16 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 6 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Takip eden ikinci operasyonda ise gümrük muhafaza ekiplerince su ısıtıcısı ve rulman türü araç parçalarının içerisine gizlenen uyuşturucu tespit edildi. Su ısıtıcısından 28 paket içerisinde 48 kilogram, rulmanın içerisinden ise 4 kilogram Afyon sakızı cinsi uyuşturucu çıkarıldı. İki olayda ele geçirilen toplam 52 kilogram Afyon sakızı cinsi uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 700 bin lira olduğu anlaşıldı.

Son operasyonda ise bir tırın dorsesinin arka bölümüne gizlenen ve bir düzenek yardımıyla birbirine bağlanarak saklanan dört plastik şişe tespit edildi. Plastik şişelerin içerisine yerleştirilmiş toplam 2 kilogram, yarım milyon lira değerinde metamfetamin cinsi uyuşturucu narkotik dedektör köpeği tarafından bulundu.

Olaylara ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.