İzmir'de yasadışı sigara üreticilerine Gümrük Muhafaza ekiplerinden darbe - Son Dakika
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İzmir'de yasadışı sigara üreticilerine Gümrük Muhafaza ekiplerinden darbe

02.08.2022 11:20
İzmir'de yasadışı sigara üreticilerine Gümrük Muhafaza ekiplerinden darbe

Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı sigara üretiminde kullanılan inlerce makaron, sigara dolum makinaları ve kaçak tütün ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı sigara üretiminde kullanılan inlerce makaron, sigara dolum makinaları ve kaçak tütün ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen saha araştırması ve istihbarat çalışmaları neticesinde, İzmir'de bulunan bazı adreslerin yasadışı sigara üreticileri tarafından üretim yeri ve depo olarak kullanıldığı tespit edildi.

Söz konusu adreslerle ilgili tüm bilgiler toparlanarak savcılıktan operasyon için izin alınmasının ardından şüpheli olarak belirlenen bir işyeri, bir depo ve bir eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Gümrük Muhafaza ekiplerince söz konusu adreslerde yapılan aramada, 19 bin 600 adet boş makaron, 730 paket doldurulmuş sigara, 3 adet sigara doldurma makinası, 2 adet kompresör, 410 kilogram kaçak tütün ve 45 paket nargile tütünü yakalandı.

Operasyonda yakalanan ve kaçak sigara üretiminde kullanılan ürünlere el konulurken olayla ilgili bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yasadışı sigara üreticilerine Gümrük Muhafaza ekiplerinden darbe - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yasadışı sigara üreticilerine Gümrük Muhafaza ekiplerinden darbe - Son Dakika
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