Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 66 kilogram 742...
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Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 66 kilogram 742 gram ecstacy hap yakalandı.
Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 66 kilogram 742 gram ecstacy hap yakalandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:09 Kaynak: İHA
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