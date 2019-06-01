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Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 66 kilogram 742...

45 dakika önce

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 66 kilogram 742 gram ecstacy hap yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 66 kilogram 742..., System.String[]
Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda 66 kilogram 742 gram ecstacy hap yakalandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:09 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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