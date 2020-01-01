Gümrük Muhafaza ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen... - Son Dakika

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Gümrük Muhafaza ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen...
6 saat önce
Gümrük Muhafaza ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen bir operasyonda 86,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:34 Kaynak: İHA
Gümrük Muhafaza ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen bir operasyonda 86,5 kilogram eroin ele geçirildi. - ANKARA
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