Gümrük Muhafaza ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gümrük Muhafaza ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen... - Son Dakika

Gümrük Muhafaza ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen...

6 saat önce

Gümrük Muhafaza ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen bir operasyonda 86,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen..., System.String[]

Gümrük Muhafaza ekiplerince yeni yılın ilk saatlerinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen bir operasyonda 86,5 kilogram eroin ele geçirildi. - ANKARA

Gürbulak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:34 Kaynak: İHA
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