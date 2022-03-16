5 milyon 920 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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5 milyon 920 bin makaron ele geçirildi

16.03.2022 11:01

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 5 milyon 920 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 5 milyon 920 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen saha araştırması ve istihbarat çalışması neticesinde Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir adresin yasa dışı sigara üreticileri tarafından depo olarak kullanıldığı tespit edildi.

Araştırmalar sonucu söz konusu adresle ilgili tüm bilgiler derlenerek savcılıktan operasyon için izin alındı. Ardından adreste yapılan aramada, toplam 5 milyon 920 bin boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan ve kaçak sigara üretiminde kullanılan ürünlere el konulurken 1 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yasal işlem başlatıldı.

5 milyon 920 bin makaron ele geçirildi
5 milyon 920 bin makaron ele geçirildi
5 milyon 920 bin makaron ele geçirildi
5 milyon 920 bin makaron ele geçirildi
5 milyon 920 bin makaron ele geçirildi
5 milyon 920 bin makaron ele geçirildi
5 milyon 920 bin makaron ele geçirildi
5 milyon 920 bin makaron ele geçirildi
5 milyon 920 bin makaron ele geçirildi

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3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 milyon 920 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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