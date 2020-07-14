GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNDEN OPERASYON - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay'da son günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 47,5 ton kaçak akaryakıt, 24 ton kimyevi madde ve 143 adet cep telefonu ele geçirildi.

İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gemi Arama Ekibince gerçekleştirilen ilk operasyonda, sorumluluk bölgesine gelen gemiler risk analizine tabi tutularak, yabancı bayraklı bir geminin aranmasına karar verildi. Şüpheli gemiye çıkan arama ekibi personeli tarafından gemi kaptanından, gemide gümrüğe tabi eşya olup olmadığı ve gemi tanklarında bulunan akaryakıt miktarına ilişkin beyan alındı. Ardından geminin yaşam mahalli, güvertesi ve makine dairesinde gerçekleştirilen arama neticesinde, gemi tanklarında, kaptan tarafından beyan edilmeyen 47,5 ton akaryakıt tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 165 bin Türk lirasını bulan kaçak akaryakıta, adli makamların talimatı doğrultusunda el konulurken, gerçeğe aykırı beyanda bulunan gemi kaptanı ve baş makinist hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan ikinci operasyonda, Suriye'ye gönderilmek üzere gümrük sahasına getirilen ve sıvı gübre olarak beyan edilen eşyanın durumundan şüphelenilmesi üzerine, eşyanın laboratuvarda analiz edilmesine karar verildi. Analiz sonucunda sıvı gübre olarak beyan edilen maddenin patlayıcı yapımında kullanılabilen nitrik asit olduğu belirlendi. Suriye'ye gönderilmesi yasak olan 300 bin Türk lirası değerinde, 24 ton ağırlığındaki kimyevi maddeye el konuldu.

Son olarak, gerçekleştirilen iki kaçak cep telefonu operasyonunda ise, istihbarat ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde, yasadışı cep telefonu satışı yaptıkları saptanan iki iş yeri arandı. Bu iki işyerinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin Türk lirası olan toplam 143 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonlar sonucu toplamda 815 bin Türk lirası tutarında kaçakçılık girişimine engel olundu.

Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HATAY (DHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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