Son Dakika Haberleri: Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Oto Yedek Parçası Operasyonu

Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Oto Yedek Parçası Operasyonu

11 dakika önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 766 bin lira değerinde 2 bin 560 adet oto yedek parçası ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Ekiplerinden Oto Yedek Parçası Operasyonu, System.String[]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 766 bin lira değerinde 2 bin 560 adet oto yedek parçası ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden yapılan incelemede, Muratbey Gümrük Müdürlüğü denetimindeki bir antrepoda bulunan araçta beyan harici ürünler olabileceği değerlendirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince antrepoda bulunan şüpheli aracın dış kontrolünde, araca tatbik edilen gümrük güvenlik mührünün sağlam olduğu ancak mührün bulunduğu halatın kesilerek kaçak eşyayı yüklemek suretiyle tekrar yapıştırıldığı anlaşıldı. Yapılan detaylı istihbarat ve araştırma çalışmaları sonucu tespit edilen depoda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen yaklaşık 1 milyon 766 bin lira değerinde 2 bin 560 adet oto yedek parçası ele geçirildi.

Araştırma sonucu aynı cins yük beyanı ile yurda giriş yapan iki farklı araçtan birinde beyan edilene uygun kireç taşı diğerinde ise kaçak oto yedek parçaları olduğu, beyana uygun yükün yurda giriş işlemleri tamamlandıktan sonra içerisinde kaçak oto aksamı bulunan aracın yükü ile değiştirildiği tespit edildi. Suçun ortaya çıkmasını engellemek için ise halatın kesilip yeniden yapıştırılarak antrepo sahasına getirildiği anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediliyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:40 Kaynak: İHA
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul, 3. Sayfa
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