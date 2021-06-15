Dedektör köpek ve x-ray cihazı kontrolünün ardından açılan çelik kasaların içine gizlenmiş 200 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

Elde edilen bilgilerin İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşılmasının ardından çelik kasaların bulunduğu noktaya operasyon düzenlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İstanbul Erenköy Gümrük sahasında da benzer yöntemlerle Türkiye 'ye getirilen 2 çelik kasanın daha bulunduğunu belirledi.

Tırın içinde bulunan çelik para kasasının içinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi ve narkotik dedektör köpeklerinin tepki vermesi üzerine levhayla açılan çelik kasanın içinde bulunan gizli bölmelerde 104 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında Habur sınır kapısında riskli görülen bir tırı x-ray cihazına soktu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı ve İstanbul 'da gerçekleştirdiği operasyonda 304 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Son Dakika › Güncel › Gümrük muhafaza ekiplerinden Şırnak ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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