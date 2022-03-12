Gümrük müşavirleri ve nakliye acenteleri temsilcilerinden AK Parti'ye ziyaret - Son Dakika
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Gümrük müşavirleri ve nakliye acenteleri temsilcilerinden AK Parti'ye ziyaret

12.03.2022 16:22
Gümrük müşavirleri ve nakliye acenteleri temsilcilerinden AK Parti'ye ziyaret

Gümrük müşavirleri ve nakliye acenteleri temsilcileri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Gümrük müşavirleri ve nakliye acenteleri temsilcileri, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünde araçların ihracatı gerçekleştirdikten sonra beklemeye alınmasını talep eden temsilcilerin yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılması sonrası AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya teşekkür ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

İba, ziyarette, Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünün uygulamaya aldığı bekleme süreleri ve çözümü noktasında Ticaret Bakanlığı ile görüşme yaptığını ve bu konuda teknik çalışma yapıldığını belirtti.

Sorunların çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını ve taleplerin karşılanmasından dolayı mutlu olduklarını belirten İba, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili şu bilgiler aktarıldı:

"Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan yeni talimata göre Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünde ihracat işlemleri yapacak olan gümrük müşavirleri ve nakliye acentelerinin 24 saat bekledikten sonra araçlarının ihracat işlemlerine başlaması kararı alınmıştı. Alınan kararın gümrük müşavirleri, nakliye acenteleri ile ihracatçı ve nakliyeciler arasında kargaşaya ve haksızlığa sebep olduğu iddia edilmişti.Nakliye acenteleri ile ihracatçı temsilcileri, sorunun giderilmesi için AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etmişti. Gerekli notları alarak ilgili bakanlıkla görüşme yapan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sorunun giderilmesini sağladı."

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Ticaret Bakanlığı, AK Parti, İhracat, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümrük müşavirleri ve nakliye acenteleri temsilcilerinden AK Parti'ye ziyaret - Son Dakika


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