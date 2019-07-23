Gümrük Müşavirliği Odası için imza kampanyası başlatıldı
39 dakika önce
On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisinde Gümrük Müşavirleri Odasının kurulması yönelik önergenin çıkarılması üzerine, Gümrük Müşavirleri imza kampanyası başlattı.
On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisinde Gümrük Müşavirleri Odasının kurulması yönelik önergenin çıkarılması üzerine, Gümrük Müşavirleri imza kampanyası başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:02
Trans birey katilinden iğrenç savunma: Bana, "Üç kişi toplu ilişkiye girelim" dedi Hamile kediyi pitbulun ağzına böyle attı! Saniyeler içinde parçaladı TÜRES Başkanı: Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasına karşıyız