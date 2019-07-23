Son Dakika Haberleri: Gümrük Müşavirliği Odası için imza kampanyası başlatıldı
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Gümrük Müşavirliği Odası için imza kampanyası başlatıldı

39 dakika önce

On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisinde Gümrük Müşavirleri Odasının kurulması yönelik önergenin çıkarılması üzerine, Gümrük Müşavirleri imza kampanyası başlattı.

Gümrük Müşavirliği Odası için imza kampanyası başlatıldı, System.String[]
On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisinde Gümrük Müşavirleri Odasının kurulması yönelik önergenin çıkarılması üzerine, Gümrük Müşavirleri imza kampanyası başlattı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:02 
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