Son Dakika Haberleri: Gümrük Personelinden Kan Bağışı

Gümrük Personelinden Kan Bağışı

1 saat önce

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü personeli, Kızılay'ın "acil kan bağışı" çağrısına destek kapsamında kan bağışında bulundu.

Gümrük Personelinden Kan Bağışı, System.String[]
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü personeli, Kızılay'ın "acil kan bağışı" çağrısına destek kapsamında kan bağışında bulundu.

Edirne Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük personeli kan verdi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan ihtiyacının karşılanmasına destek amacıyla kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Özellikle kış aylarında kan bağışında düşüş yaşandığını belirten Ocak, "Hem Dünya Gümrük Günü etkinliği hemde Kızılay'ın kan bağış çağrısına destek vermek adına kan bağışında bulunuyoruz. Edirne Kızılay Kan Merkezimiz aracılığıyla personelimiz kan veriyor. Kan ihtiyacının karşılanması bağışçılar vasıtasıyla sağlanıyor. Bizde ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla kan veriyor. Sağlık sorunu bulunmayan herkesi düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kızılay, Güncel
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