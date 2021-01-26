Gümrük personelinin teknolojik yardımcıları sınır kapılarında güvenliği üst düzeye taşıyor - Son Dakika

Dünyanın işlem hacmi bakımından en önemli sınır kapılarından Kapıkule'de yolculara rahat bir geçiş sağlanması, kaçakçılara ise aman vermemek amacıyla teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı, gerek Avrupa'ya açılan en büyük ihracat kapısı, gerekse yurt dışında yaşayan vatandaşların kara yolunda en çok tercih ettiği giriş kapısı olması nedeniyle, gümrük idaresince yürütülen kontroller ve kaçakçılıkla mücadelede büyük öneme sahip hudut kapısı olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin Avrupa ile dış ticaretinin büyük bölümünün gerçekleştiği ve dünyanın en işlek sınır kapılarından Kapıkule, 333 bin metrekare saha ve 41 bin metrekare kapalı alanıyla yılda yüz binlerce araç ve yolcuya hizmet veriyor.

Dünya Gümrük Gününde de gümrük personeli yüksek teknolojiyle donatılmış sınır kapısında yolcular için rahat ve huzurlu bir yolculuk sağlamak, kaçakçılar için ise "son durak" demek amacıyla nöbetlerinin başında gece gündüz hem dikkatleri hem de teknolojik cihazlarla ülkenin giriş kapısındaki hizmetlerini sürdürüyor.

Yüksek teknoloji kullanılıyor

Kapıkule Sınır Kapısı'nda diğer sınır kapılarında olduğu gibi plaka tanıma, kapalı devre televizyon (CCTV), radyasyon izleme sistemleriyle araç, konteyner ve tren tarama, kişilerin üstlerinde taşıdıkları kaçak eşya-patlayıcı madde ve silah tespit gibi güvenlik teknolojisinin gerektirdiği tüm sistemler aktif kullanılıyor.

Narkotik ve patlayıcı madde dedektörleri, yoğunluk ölçüm cihazları, videoskop ve fiberoskop gibi yardımcı ekipmanlar, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesine destek veriyor.

Kara Kapıları Taşıt Takip Programı'ndan, Tren Tarama Sistemi'ne, araç konteyner tarama, x-ray taramaya kadar pek çok teknolojik imkan gümrük personelinin diğer "gözü" oluyor.

Araç Takip Sistemi ile uydudan tam zamanlı izleme yapılıyor

Radyasyon İzleme Sistemi ile nükleer ve radyoaktif maddelerin Türkiye üzerinden izinsiz geçişini önlemek üzere genellikle araçların ve eşyanın radyoaktif salınım yapıp yapmadığının kontrolü sağlanıyor.

Ayrıca Kapıkule'den girerek Türkiye'den transit geçen ya da farklı gümrük idarelerine gidecek, riskli yük taşıyan araçlar Araç Takip Sistemi ile uydudan tam zamanlı izleniyor.

Yolculara ilişkin kontrollerde ise getirdikleri valizlerin içerisinde kaçak eşya olması ihtimaline karşın Bagaj Tarama Cihazları ile tarama yapılıyor. TÜBİTAK'la yürütülen proje sonucunda geliştirilen Yolcu Görüntüleme Sistemi ile yolcuların elbiseleri altında gizlenmiş kaçak eşya herhangi bir fiziki aramaya gerek kalmadan tespit edilebiliyor.

Rekora imza atıldı

Kapıkule Gümrük Kapısı personeli geçen yıl onlarca kaçakçılık operasyonuna imza atarken rekorlara da adlarını yazdırdı.

Kara gümrük kapılarında bulunan 2 ton 70 kilogram esrar ile 3 milyon 800 bin uyuşturucu hap, tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar oldu.

Geçen yıl uyuşturucunun yanı sıra kaçakçıların yurda kaçak yolla getirmek istediği canlı hayvandan, otomobil parçasına, cep telefonundan, içki ve sigaraya pek çok ürün gümrük personelinin tecrübesiyle ve teknolojik imkanlarla tespit edildi.