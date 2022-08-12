GTİ Genel Müdürü Gebeş, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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GTİ Genel Müdürü Gebeş, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

12.08.2022 15:56
GTİ Genel Müdürü Gebeş, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) Genel Müdürü Ömür Gebeş, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) Genel Müdürü Ömür Gebeş, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Edirne'de bulunan gümrük kapılarında GTİ'nin yürüttüğü çalışma ve faaliyetler konusu görüşüldü.

Vali Kırbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek GTİ Genel Müdürü Gebeş'e çalışmalarında başarı diledi.

Gebeş'e ziyaretinde Vali Yardımcısı Ali Uysal, Kapıkule Gümrük ve Turizm İşletmeleri Bölge Müdürü Ertuğrul Irkıçatal ???????da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GTİ Genel Müdürü Gebeş, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: GTİ Genel Müdürü Gebeş, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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