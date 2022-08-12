GTİ Genel Müdürü Gebeş, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

Gebeş'e ziyaretinde Vali Yardımcısı Ali Uysal, Kapıkule Gümrük ve Turizm İşletmeleri Bölge Müdürü Ertuğrul Irkıçatal ???????da eşlik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Edirne'de bulunan gümrük kapılarında GTİ'nin yürüttüğü çalışma ve faaliyetler konusu görüşüldü.

Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Edirne, Güncel, Son Dakika

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