Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, son yolculuğuna uğurlandı.
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan, son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:57 Kaynak: DHA
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