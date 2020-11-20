"Gümrük vergilerine yapılandırma piyasaları rahatlatacak"

Borç yapılandırma yasası resmi gazetede yayınlandı. Gümrük vergilerinde uygulanacak olan yapılandırmayı değerlendiren Gümrük Müşaviri Cemil Saruhan Sarman, "Milyonlarca kişi tarafından beklenen borç yapılandırma yasası çıktı. Gümrük vergileri de bu yasaya dahil edildi. Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş gümrük vergileri yapılandırılabilecek, bu da piyasaları rahatlatacak" dedi.

Gümrüklere yapılacak ödemelerin Ocak 2021'de başlayacağını söyleyen Gümrük Müşaviri Cemil Saruhan Sarman, "Gümrük vergisi borcu olanlara borçlarına yeniden yapılandırma fırsatı geldi. Ödeme süresi geçmiş ya da ödeme vadesi henüz gelmemiş olan gümrük vergilerinin, ödenmemiş kısmının tamamını ve buna bağlı faiz, gecikme faizi gibi alacakları yerine bu kanunun yayımı tarihine kadar Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları baz alınarak, hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre içerisinde veya tek seferde ödenmesi halinde asla bağlı kalarak idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Gümrüklere yapılacak ödemeler Ocak 2021'de başlayacak" diye konuştu.

"SANAYİCİ VE ÜRETİCİ KAZANIRSA HERKES KAZANACAK"

Yürürlüğe giren yeni yasa ile vergi borcu nedeniyle zor durumda kalan şirketler de rahat bir nefes alacak diyen Cemil Saruhan Sarman, "Bu dönemde vergi borcu yapılandırması önemli bir adımdır. Piyasalar nefes alacak. Özellikle ihracat ve ithalat konusunda sıkıntı yaşayan firmalar vergi yönünden ödeme güçlüğü çekmekteydi. Bu yapılandırma piyasaları biraz rahatlatacaktır. Bu sayede vergi yükü bir nebze de olsa hafifleyen şirketler üretime çok daha fazla kaynak ayırabilirler. Üretimin artması ile piyasadaki kaynaklar da artacak ve iş imkanları da çoğalacaktır. Sanayici ve üretici kazanırsa herkes kazanacak. Hükümetin bu dönemde yaptığı vergi borcu yapılandırması akıllıca bir hamledir" ifadelerini kullandı.