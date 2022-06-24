Gümrük Vergisi, Bazı Yağlarda ve Ağaç Tohumlarında Sıfırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İthalat Rejimi Kararında değişiklik yaparak 1 Temmuz ila 31 Aralık 2022 tarihleri arasında bazı yağlar ile ağaç tohumlarında gümrük vergisinin sıfırlanması kararı aldı. Gümrük vergisi sıfırlananlar arasında soya, ayçiçek tohumu, mısır ve aspir yağı da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı kararında, Gümrük vergisinin 1 Temmuz'dan itibaren sıfırlanacağı yağ ve tohumlara ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarının listesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre yüzde 5 ila yüzde 67,5 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanan ancak 1 Temmuz'da başlayacak ve 31 Aralık'a kadar dek gümrük vergisi sıfırlanacak yağların listesi şöyle:

"SOYA YAĞI. FRAKSİYONLARI -HAM. DİĞER

Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)Soya yağı ve fraksiyonları; ham

SOYA YAĞI. FRAKSİYONLARI -DİĞER. TEKNİK/SINAİ AMAÇLARLA KULLANILAN

Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)Soya yağı ve fraksiyonları; diğer

DİĞER PALM YAĞI VE FRAKSİYONLARI - HAM

Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)Palm yağı ve fraksiyonları; ham

DİĞER PALM YAĞI VE FRAKSİYONLARI - NET AĞIRLIĞI 25.000 KG'YE KADAR OLAN AMBALAJ VEYA KAPLARDA BULUNANLAR

Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)Palm yağı ve fraksiyonları; diğer

PALM YAĞI FRAKSİYONLARI - TEKNİK VE SINAİ AMAÇLARL A KULLANILANLAR (İNSAN GIDASI ÜRET. KULL. HARİÇ)

Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)Palm yağı ve fraksiyonları; diğer

SÜPER OLEİN

Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)Palm yağı ve fraksiyonları; diğer

AYÇİÇEĞİ TOHUMU YAĞI - HAM. TEKNİK/ SINAİ AMAÇLARLA KULLANILANLAR

Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)Ayçiçeği tohumu yağları; ham

ASPİR YAĞI

Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)Ayçiçeği tohumu yağları; ham

HAM YAĞLAR - DİĞERLERİ

Rep, kolza, hardal yağı ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)Rep, kolza, hardal yağı; ham (düşük erusik asitli)

DİĞER TEKNİK VE SINAİ AMAÇLARLAR KULLANILAN YAĞLAR

Rep, kolza, hardal yağı ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)Rep, kolza, hardal yağı; diğer (düşük erusik asitli)

MISIR YAĞI VE FRAKSİYONLARI - HAM. TEKNİK. SINAİ AMAÇLI

Diğer bitkisel sabit yağlar ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) Mısır yağı ve fraksiyonları; ham

DEGUM (SAKIZI GİDERİLMİŞ) MISIR YAĞI

Diğer bitkisel sabit yağlar ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)Mısır yağı ve fraksiyonları; ham

MISIR YAĞI VE FRAKSİYONLARI - DİĞER. TEKNİK. SINAİ AMAÇLI

Diğer bitkisel sabit yağlar ve bunların fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)Mısır yağı ve fraksiyonları; diğer"

MEYVE VE ORMAN AĞACI TOHUMLARINDA SIFIRLANDI

İthalat Rejimi Kararında yapılan değişiklikle orman ve meyve ağaçları tohumları ile çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları için de gümrük vergisi sıfırlanacak. 2020 sonunda yayınlanan cumhurbaşkanı kararında yapılan değişiklikle, Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen ithalat ön izin yazısının ilgili gümrük idaresine ibra edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi de yüzde 1 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak. Bu tohumlar da şunlar:

"ORMAN AĞAÇLARININ TOHUMLARI

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlarEkim amacıyla kullanılan diğer tohum, meyve ve sporlar

GENELLİKLE ÇİÇEKLERİ İÇİN YETİŞTİRİLEN BİTKİLERİN TOHUMLARI (1209.30 POZ. HARİÇ)

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlarEkim amacıyla kullanılan diğer tohum, meyve ve sporlar

MEYVA AĞAÇLARI TOHUMLARI

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlarEkim amacıyla kullanılan diğer tohum, meyve ve sporlar."