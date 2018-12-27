Son Dakika Haberleri: Gümrükler ve İhracatçı Birlikleri Hafta Sonu Çalışacak

Gümrükler ve İhracatçı Birlikleri Hafta Sonu Çalışacak

1 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan, bu hafta yılsonu olması nedeniyle tüm Gümrükler ve İhracatçı Birlikleri'nin hafta sonu çalışacaklarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Gümrükler ve İhracatçı Birlikleri Hafta Sonu Çalışacak, System.String[]
Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan, bu hafta yılsonu olması nedeniyle tüm Gümrükler ve İhracatçı Birlikleri'nin hafta sonu çalışacaklarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren bütün ihracatçı birlikleri ve gümrük idareleri yıl sonu olması nedeniyle mesai yaparak ihracatla ilgili işlemlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak. Konuyla ilgili Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan, "Bu hafta yılsonu olması nedeniyle tüm Gümrükler ve İhracatçı Birlikleri cumartesi ve pazar günü ihracatçılarımızın daha rahat ihracat yapmaları için hiç bir mesai ücreti almadan mesai yapacaklar tüm ihracatçılarımıza duyurulur."Çalışanların fazla mesai talebinde bulunmayacağı ve ihracatın arttırılmasına destek olacağı bilgisi de gelirken konuyla ilgili gümrük idareleri ve ihracatçı birlikleri de bilgilendirildi. Kararı memnuniyetle karşılayan ihracatçılar yılın son günlerinde ihracatın kesintiye uğramadan sürdürülmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ettiler. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:44 Kaynak: İHA

İhracat, Türkiye, Ekonomi
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