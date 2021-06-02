Gümrüklerde ATA Karnesi ile beyan elektronik yapılabilecek - Son Dakika

Gümrüklerde ATA Karnesi ile beyan elektronik yapılabilecek

Ticaret Bakanlığınca, ATA Karnesi ile verilen bilgilerin eşyanın giriş gümrüğüne gelmeden önce elektronik olarak beyan edilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Ticaret Bakanlığınca, ATA Karnesi ile verilen bilgilerin eşyanın giriş gümrüğüne gelmeden önce elektronik olarak beyan edilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak

Konuya ilişkin Gümrük Genel Tebliği'nde (Geçici İthalat) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi'ne taraf ülkeler arasında eşyanın geçici ithali ve geçici ihracında gümrük beyannamesi kullanılabileceği gibi, bu işlemler ATA Karnesi kullanılarak da gerçekleştirilebiliyor.

ATA Karnesi kullanılması durumunda eşyanın gümrük işlemleri daha hızlı ve kolay gerçekleştirilirken, idarece bu eşyaların gümrük vergilerine karşılık olarak ayrıca teminat aranmıyor.

Yapılan tebliğ değişikliği sonucu, ATA Karnesi ile verilen bilgilerin eşyanın giriş gümrüğüne gelmeden önce elektronik olarak beyan edilebilmesi sağlandı. Böylece, söz konusu belgeyle yapılan işlemlerin daha hızlı ve kolay gerçekleştirilmesi, gümrüklerce risk analizinin daha erken ve sağlıklı yapılabilmesi mümkün olacak.

Ayrıca, ATA Karnesi'nde temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve yükümlünün tercihine göre karneyi düzenleyen oda, elçilik, konsolosluk veya noter tarafından imzalanıp mühürlenmiş bir vekaletname ibraz edilerek işlemlerin temsilci tarafından yapılabilmesinin önü açıldı.

Ticaret, Gazete, Tebliğ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 09:58 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gümrüklerde ATA Karnesi ile beyan elektronik yapılabilecek - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:04 Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:59 Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu 10:17 "İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi 10:12 Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
11:16
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
11:11
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
11:07
Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı
11:05
Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu
11:04
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
11:03
Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada
10:59
Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu
10:54
Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu
10:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:24:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümrüklerde ATA Karnesi ile beyan elektronik yapılabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]