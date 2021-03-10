Gümrüklerde ilaç ve gıda kaçakçılarına göz açtırılmadı - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, ilaç ve tıbbi malzeme kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında geçen yıl ele geçirilen "zayıflama hapları, vitaminler, tıbbi ve bitkisel ilaçlar" yüksek miktarlarıyla göze çarptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu senenin başında, 2020 yılına ilişkin gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele rakamlarını açıklamış, 4 bin 149 olayda 4 milyar 403 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini söylemişti. Böylelikle 2019'daki yakalama rakamını 2020'de yüzde 40 artırdıklarına dikkati çeken Pekcan, kaçak ilaç ve gıda ürünlerine yönelik de bilgiler vermişti.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, ilaç ve tıbbi malzemelerin üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı Sağlık Bakanlığınca düzenlenen özel mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirilirken ilaç cinsi eşyanın Türkiye içindeki hareketleri de İlaç Takip Sistemi aracılığıyla izleniyor.

İnsan sağlığına yönelik tehdit içeren ve ülkede vergi kayıplarına yol açan ilaç ve tıbbi malzeme kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 2020'de toplam 270 olayda 64 milyon 741 bin 260 lira değerinde tıbbi malzeme ve ilaç yakalaması gerçekleştirildi.

Gümrük Muhafaza birimlerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 699 bin 776 adet tıbbi ilaç, 296 bin 224 adet vitamin hapı, 19 bin 471 adet bitkisel ilaç, 57 bin 115 adet cinsel gücü artırıcı ilaç, 669 adet zayıflama ilacı ele geçirildi.

Ayrıca 13 milyon 203 bin 420 adet kaçak muhtelif tıbbi malzeme de ekiplerin gözünden kaçmadı.

Kaçak gıda listesinin ilk sıralarında kuru yemiş ve çay var

Gıda kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında da çay, ceviz, bitkisel yağ, et ve et ürünleri başta olmak üzere geçen yıl toplam 344 olayda, 233 milyon 451 bin lira değerinde ürün ele geçirildi.

Eşyayı beyan etmeyerek ülkeye sokmaya çalışmak veya transit rejimi hükümlerine aykırı olarak ülke içerisinde bırakmak gibi yöntemlerle gerçekleştirilen gıda kaçakçılığına karşı Araç Takip Sistemi başta olmak üzere Bakanlık tarafından bir dizi önlem alındı.

Bu kapsamda 128 olayda 15 milyon 259 bin lira değerinde 176 ton çayın kaçakçılığı önlenirken, 39 olayda da 79 milyon 763 bin lira değerinde 4 bin 212 ton kuru yemiş ele geçirildi.

Ekipler, 69 olayda ise 20 milyon 133 bin lira değerinde 19 bin 726 ton kaçak meyve ve sebze ele geçirdi.

Gümrük muhafaza ekiplerince 2020'de ele geçirilen kaçak tıbbi malzeme ve ilaç cinsi eşya rakamları şöyle:

EŞYA CİNSİ OLAY SAYISI MİKTARI MİKTAR BİRİMİ DEĞER Tıbbi İlaç 88 699.776 Adet 15.770.247 Bitkisel İlaç 6 19.471 Adet 322.712 Cinsel Gücü Artırıcı İlaç 44 57.115 Adet 3.274.233 Zayıflama İlacı 3 669 Adet 37.806 Vitamin Hapı 16 296.224 Adet 851.159 Muhtelif Tıbbi Malzeme 113 13.203.420 Adet 44.485.104

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