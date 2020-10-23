Son dakika haberleri | Gümrüklerde kaçakçılığa kameralı takip - Son Dakika

Son dakika haberleri | Gümrüklerde kaçakçılığa kameralı takip

23.10.2020 10:29
Son dakika haberleri | Gümrüklerde kaçakçılığa kameralı takip, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre TÜRKİYE'nin hava, kara ve deniz sınır kapıları, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Operasyon Merkezinden, 7 gün ve 24 saat izleniyor.

TÜRKİYE'nin hava, kara ve deniz sınır kapıları, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Operasyon Merkezinden, 7 gün ve 24 saat izleniyor. 11 farklı sistemle kapalı devre kameraların kullanıldığı 26 personelin çalıştığı merkezde, sınır kapıları kaçakçıklara karşı anbean takip ediliyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Operasyon Daire Başkanı Bekir Can Uslu, "2020 yılı Ekim ayı ortası itibarıyla 3 milyar TL değerinde bir yakalama yaptık" dedi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Operasyon Merkezi kapılarını DHA'ya açtı. Türkiye'nin hava, kara ve deniz sınırlarında bulunan sınır kapılarının anlık olarak 7 gün ve 24 saat izlendiği merkezde vardiyalı olarak 26 personel çalışıyor. 11 farklı sistemle kapalı devre kameraların kullanıldığı merkezde hava, kara ve deniz sınır kapıları kaçakçıklara karşı an ve an takip ediliyor. Merkezde ayrıca yapay zeka teknolojisiyle birlikle makine öğrenmesi gibi yeni nesil teknolojiler de kullanılıyor. Kaçakçıların korkulu rüyası olan Komuta Kontrol Operasyon Merkezi, sınır kapılarında ihlal gördüğü an, sınır kapılarında görevli gümrük muhafaza memurlarına bilgi vererek kontrollerini sağlıyor.

'2020 YILINDA 7,1 TON UYUŞTURUCU YAKALADIK'Komuta Kontrol Operasyon Daire Başkanı Bekir Can Uslu, 2020 yılında pandemiye rağmen yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyerek, yakalamalarda geçen yıla oranla yüzde 30 bir artış yakalandığını ifade etti. Uslu, "2020 yılı Ekim ayı ortası itibarıyla 3 milyar TL değerinde bir yakalama yaptık. 7,1 ton uyuşturucu, 154 ton çay, 6,6 milyon paket kaçak sigara yakalaması gerçekleştirdik. Pandemiye rağmen başarılı bir dönem geçirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalama oranlarımız yüzde 30 arttı" dedi. 'KAÇAKÇILIKLA MÜCADELENİN ANA ÜSSÜ'Komuta kontrol merkezi hakkında da bilgi veren Uslu, bakanlığın en büyük teknolojik yatırımlarından birisi olan komuta kontrol merkezinin kaçakçılıkla mücadelede ana üs konumunda olduğunu belirtti. Uslu, "Burası 500 metre kare alanda faaliyet gösteren bir merkez, buradan ülkemizin gümrüklerini anlık olarak takip ediyoruz. Bu merkez, bakanlığımızın kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin ana üssü durumdadır. Bu merkezde ülkemizin, kara, hava, deniz hareketliliğini 7 gün 24 saat anlık olarak takip ediyoruz. Burada arkadaşlarımız analizler gerçekleştiriyorlar. Ülkemize gelen kişi, taşıt ve eşyaları analize tabi tutarak kaçakçılık riskine göre değerlendiriyorlar. Bu değerlendirmeler neticesinde riskli buldukları eşyaları ve kişileri taşradaki arkadaşlarımıza bildirerek gerekli kontrolleri yaptırıyorlar" diye konuştu. 'MERKEZ AYNI ZAMANDA ÜLKE GÜVENLİĞİNİ DE SAĞLIYOR'

Uslu, kaçakçılık komuta merkezinin aynı zamanda ülke güvenliğini ve emniyetinin sağlanması için de önemli bir merkez olduğunu hatırlatarak, "Bu merkezde ülkemize gelme ihtimali bulunan silah, patlayıcı, mühimmat ve narkotik madde gibi yasa dışı maddelerin de analizi yapılıyor ve riskli görülenler taşradaki arkadaşlarımıza bilgi verilerek kontrol ettiriliyor. Bunun neticesinde ciddi manada kaçakçılıkla mücadele faaliyeti bu merkezde yürütülüyor. Burada 11 farklı sistem üzerinde takiplerimizi gerçekleştiriyoruz. Kapalı devre kamera sistemlerimiz var. Onun haricinde hava, deniz ve kara takip sistemimiz var" dedi.

Son dakika haberleri | Gümrüklerde kaçakçılığa kameralı takip
Son dakika haberleri | Gümrüklerde kaçakçılığa kameralı takip
Son dakika haberleri | Gümrüklerde kaçakçılığa kameralı takip
Son dakika haberleri | Gümrüklerde kaçakçılığa kameralı takip
Son dakika haberleri | Gümrüklerde kaçakçılığa kameralı takip
Son dakika haberleri | Gümrüklerde kaçakçılığa kameralı takip
Son dakika haberleri | Gümrüklerde kaçakçılığa kameralı takip

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Operasyon, Türkiye, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Gümrüklerde kaçakçılığa kameralı takip - Son Dakika

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