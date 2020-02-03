Gümrüklerde uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gümrüklerde uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Gümrüklerde uyuşturucuya geçit yok

6 saat önce

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yaptığı başarılı operasyonlar ile ülke genelinde uyuşturucu yakalama miktarında ilk sırada yer aldı.

Gümrüklerde uyuşturucuya geçit yok, System.String[]

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yaptığı başarılı operasyonlar ile ülke genelinde uyuşturucu yakalama miktarında ilk sırada yer aldı.


2019 yılında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından yapılan operasyonlar sonucu; toplam 59 olayda piyasa değeri 375 milyon TL olan 3 ton 18 kilo uyuşturucu madde ve 400 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken bu olaylarla ilgili olarak 68 kişi tutuklandı. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:06 Kaynak: İHA
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