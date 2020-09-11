Gümrükte 20 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrük kapısından geçiş yapmaya çalışan bir araçta yapılan aramada 20 adet cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın değişik yerlerine gizlenmiş 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Cep telefonlarına el konulurken araçtakiler hakkında yasal işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA