Gümrükte 5 bin 350 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gümrükte 5 bin 350 paket sigara ele geçirildi

Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrükte 5 bin 350 paket sigara ele geçirildi, System.String[]

Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan bir araçta arama yapıldı. Türkiye'ye geçmeye çalışan araçta yapılan aramada 5 bin 350 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Gümrükte 5 bin 350 paket sigara ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümrükte 5 bin 350 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika

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