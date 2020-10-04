Gümrükte 5 bin 350 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika

Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan bir araçta arama yapıldı. Türkiye'ye geçmeye çalışan araçta yapılan aramada 5 bin 350 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA