Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan bir araçta arama yapıldı. Türkiye'ye geçmeye çalışan araçta yapılan aramada 5 bin 350 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:37 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gümrükte 5 bin 350 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika