Gümrükte araçlara "yapay zeka" taraması geliyor
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılmasında etkinliği artırmak için yüksek teknoloji yatırımlarımız ve projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılmasında etkinliği artırmak için yüksek teknoloji yatırımlarımız ve projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:25
Bakan duyurdu: Gümrüklerden geçecek araçlara 'yapay zeka' taraması geliyor Memurun fazla mesai ücreti arttı: 13 kuruş artışla 2 lira 26 kuruşa yükseldi Porsche, 2 binden fazla aracını geri çağırdı Kestane hasadı için ağaca tırmanan işçilere günlük 350 TL yevmiye veriliyor