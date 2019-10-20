Son Dakika Haberleri: Gümrükte araçlara "yapay zeka" taraması geliyor
Son Dakika Ekonomi Gümrükte araçlara 'yapay zeka' taraması geliyor

Gümrükte araçlara "yapay zeka" taraması geliyor

34 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılmasında etkinliği artırmak için yüksek teknoloji yatırımlarımız ve projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz" dedi.

Gümrükte araçlara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılmasında etkinliği artırmak için yüksek teknoloji yatırımlarımız ve projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz" dedi.

Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:25 
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Bakan duyurdu: Gümrüklerden geçecek araçlara 'yapay zeka' taraması geliyor
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