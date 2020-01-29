Gümrükte oluşan teknik arıza, kilometrelerce tır kuyruğuna sebep oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümrükte oluşan teknik arıza, kilometrelerce tır kuyruğuna sebep oldu - Son Dakika

Gümrükte oluşan teknik arıza, kilometrelerce tır kuyruğuna sebep oldu

6 saat önce

Ataşehir'de Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yaşanan teknik bir arıza, kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğunun oluşmasına sebep oldu.

Ataşehir'de Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde yaşanan teknik bir arıza, kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğunun oluşmasına sebep oldu. Uzun tır kuyruğu havadan görüntülendi.

Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağıyolu Caddesinde bulunan Erenköy Gümrük Müdürlüğünde iddiaya göre yaşanan teknik bir arıza, gümrük önünde kilometrelerce uzunlukta tır kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Şoförler, tırları ile gümrüğe girebilmek için saatlerce gümrük önünde beklediklerini belirtti. Kimi şoförler yolda yoğun trafikte ilerlemeye çalışırken kimisi de yol kenarında park ederek kontak kapattı.

Yolda bekleyen tır şoförlerinden biri, "İki saattir olduğumuz yerde bekliyoruz. Normalde böyle olmazdı ama herhalde içeride sıkıntı var sanırım" dedi.

Oluşan uzun tır kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Gümrükte oluşan teknik arıza, kilometrelerce tır kuyruğuna sebep oldu

İnönü mahallesi, Ataşehir, Erenköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
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