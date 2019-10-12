Son Dakika Haberleri: Gümrükte rüşvet operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Gümrükte rüşvet operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Gümrükte rüşvet operasyonunda 3 kişi tutuklandı

33 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesi gümrük kapısında düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda 1'i gümrük memuru 3 kişi tutuklandı.

Gümrükte rüşvet operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesi gümrük kapısında düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda 1'i gümrük memuru 3 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ve Gümrük Muhafaza ve kaçakçılık istihbarat müdürlüğü ekiplerince ortak düzenlenen operasyon kapsamında 1 gümrük muhafaza personeli ve 2 sivil vatandaş rüşvet alma-verme iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.Y.,S.A.,M.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:17 Kaynak: İHA
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