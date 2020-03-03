Gümrükteki teminatlar için sanayicilere

Sanayi sicil belgesine haiz mükelleflere, ithalat sırasında gümrük idaresince alınan teminatların çözüm işlemleri için "Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)" düzenlenebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle "İmalatta Kullanılan Mallar İçin Özel Teminat Çözümü İşlemleri" başlığının eklenmesiyle gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemlerinin uygulanmasına yönelik düzenlemeye gidildi.

Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflere, talep etmeleri halinde özel şartlar itibarıyla durumlarına uygun A, B veya C şeklinde sınıflandırılan ÖTS düzenlenebilecek.

ÖTS, ithalat sırasında gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemlerinin, vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilmesinin gerektiği hallerde kullanılabilecek. Buna göre, ÖTV teminatlarının, ÖTS-A sahibi mükellefler için yüzde 80'inin, ÖTS-B sahibi mükellefler için yüzde 60'ının, ÖTS-C sahibi mükellefler için yüzde 40'ının çözümü işlemleri vergi dairesince, bu teminatlara konu mallar kullanılarak imal edilen mallara ilişkin ÖTV yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin tespiti kaydıyla olumsuzluk tespit edilmeyen kısım için vergi inceleme raporu sonucu beklenilmeksizin yerine getirilecek.

Vergi incelemesi sonucuna göre kesinleşen nakden iade talebinde bulunacak mükellefler söz konusu şartları sağlamaları koşuluyla ÖTS alabilecek ve iade talepleri için verilecek teminatlar bakımından ÖTS'yi kullanabilecek.

Ödenmemiş vergi borçlarının olmaması gerekecek

ÖTS almak isteyen mükelleflerin, genel ve özel şartları birlikte taşımaları ve GİB sistemi üzerinden üretilecek ÖTV Ön Kontrol Raporu sonucunun olumlu olması gerekecek.

Söz konusu mükelleflerin vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması, KDV açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma nedeniyle özel esaslara tabi olmaması gibi genel şartlar ile ÖTS'ye bağlı özel şartlar tebliğle düzenlendi.

Diğer taraftan, ÖTS'ye haiz olanların, iade talep tutarının ÖTS-A sahibi mükellefler için yüzde 20'si, ÖTS-B sahibi mükellefler için yüzde 40'ı, ÖTS-C sahibi mükellefler için yüzde 60'ı kadar teminat vermeleri durumunda bunların nakden iade talepleri, söz konusu vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, uygulamaya dair gerekli diğer kontrollerin yapılması ile ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi'nin (ÖTVİRA) çalıştırılması suretiyle ilgili iade talebinin herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeyen kısmı bakımından 10 iş günü içinde yerine getirilecek.

Tebliğin bu maddeleri 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek.

Sıvılaştırılmış propanda ÖTV sıfırlandı

Ayrıca, sıvılaştırılmış propanın, polipropilen üretim tesislerinde "Propilen" üretiminde kullanılmak üzere tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirildi. Mükellefler bu suretle sıfır olarak uyguladıkları ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri sıvılaştırılmış propan miktarlarını beyan edecekler. Tebliğin bu hükmü bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.