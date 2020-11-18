Gümrükten geçmeye çalışan otomobilin klimasında 51 adet cep telefonu bulundu - Son Dakika

Gümrükten geçmeye çalışan otomobilin klimasında 51 adet cep telefonu bulundu
18.11.2020 11:29
Gümrükten geçmeye çalışan otomobilin klimasında 51 adet cep telefonu bulundu Şanlıurfa'da gümrük kapısından geçmeye çalışan aracın klimasından 51 adet cep telefonu çıktı.
Gümrükten geçmeye çalışan otomobilin klimasında 51 adet cep telefonu bulundu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gümrük kapısından geçmeye çalışan aracın klimasından 51 adet cep telefonu çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Resulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelmek için gümrük kapısından geçmeye çalışan bir otomobilde arama yapıldı. Ceylanpınar Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan aramada aracın klima havalandırmasına gizlenmiş 51 adet cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonuna el koyan ekipler, sürücü hakkında yasal işlem başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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