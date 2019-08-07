Son Dakika Haberleri: Gümrükten uyuşturucu geçirmek isteyen şahıs yakalandı
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Gümrükten uyuşturucu geçirmek isteyen şahıs yakalandı

2 saat önce

Eskişehir'de, gümrükten uyuşturucu geçirilmeye çalışan bir şüpheli yakalandı.

Gümrükten uyuşturucu geçirmek isteyen şahıs yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, gümrükten uyuşturucu geçirilmeye çalışan bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Hava Alanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, ortak çalışma ile kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik hava alanında çalışma başlatıldı. Gümrükte, narkotik köpeğiyle bavullar tek tek aranırken, polis ekipleri bir şahsın üzerinde 19,50 gram gelen plaka esrar ele geçirdi.

Öte yandan yakalanan şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:57 Kaynak: İHA
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