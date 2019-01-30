Son Dakika Haberleri: Gümülcine Başkonsolosu Ömeroğlu'ndan Vali Canalp'e Ziyaret

Gümülcine Başkonsolosu Ömeroğlu'ndan Vali Canalp'e Ziyaret

1 saat önce

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Edirne Valisi Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret etti.

Gümülcine Başkonsolosu Ömeroğlu'ndan Vali Canalp'e Ziyaret, System.String[]
Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Edirne Valisi Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, ziyarette yaptığı konuşmada, sınır kenti olan Edirne'nin Yunanistan ile ekonomik ve kültürel ilişkileri olduğu kadar gönül bağının da bulunduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Canalp, "Türk - Yunan ilişkilerinin yanı sıra soydaşlarımızın sorunları hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Komşumuz Yunanistan ile yapılacak sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri Türk ve Yunan muhatapların koordinesinde yürüteceğiz." dedi.

Vali Canalp, Ömeroğlu'na en kısa sürede iade-i ziyarette bulunacağını söyledi. Başkonsolos Murat Ömeroğlu'da Vali Canalp'a görevinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Türkiye, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
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