Gümülcine'de 'korona virüs' sessizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümülcine'de 'korona virüs' sessizliği - Son Dakika

Gümülcine'de 'korona virüs' sessizliği

6 saat önce

Yunanistan'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında dükkanların 2 hafta süreyle kapatılmasına karar verildi.

Gümülcine'de 'korona virüs' sessizliği, System.String[]

Yunanistan'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında dükkanların 2 hafta süreyle kapatılmasına karar verildi. Gümülcine'de de cadde ve sokaklar boş kaldı.


Korona virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan'da tedbirler arttırılıyor. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Aristotelya Telonini yaptığı açıklamada, ülke genelinde tüm dükkanların 2 hafta süreyle kapalı kalmasına karar verildiğini belirtti. Söz konusu karar doğrultusunda sadece akaryakıt istasyonları, marketler, fırınlar ve sigara bayiliklerinin açık kalacağı ifade edildi.


Korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler sonucu haftanın ilk gününde Gümülcine kentinde cadde ve sokaklar da boş kaldı. Kastoria bölgesinde yer alan Volos Belediyesine bağlı Damaskina köyü, virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla karantina altına alındı. Trakya bölgesinde de 2 kişide virüs tespit edildiği açıklandı.


Yunanistan'da korona virüsü vaka sayısı 300'ü geçti. - GÜMÜLCİNE

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:54 Kaynak: İHA
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