Gümülcine Seçilmiş Müftüsü Şerif, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Gümülcine Seçilmiş Müftüsü Şerif, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

29.09.2022 15:04
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü Şerif, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Şerif'e teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Kırbıyık, "Uzun yıllardır Batı Trakya'dan eğitim için gelen öğrencilerimizi ilimizde misafir ediyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve ülkelerine dönen öğrencilerimizin oradaki başarıları ve katkıları son derece kıymetlidir. Değerli misafirlerimiz ile bu ve benzeri bir çok konuda değerlendirmeler yapma fırsatımız oldu. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Edirne ofisinin açılışı için kente gelen Şerif'e ziyaretinde, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ve din görevlisi Cüneyt Sadık da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Batı Trakya, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümülcine Seçilmiş Müftüsü Şerif, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümülcine Seçilmiş Müftüsü Şerif, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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