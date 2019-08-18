Son Dakika Haberleri: Gümüldür'de orman yangını
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Gümüldür'de orman yangını

56 dakika önce

İZMİR'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

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İZMİR'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Menderes'in Gümüldür Mahallesi'nin Yarentepe mevkisindeki ormanlık alanda, saat 17.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.


Gümüldür, Menderes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:22 Kaynak: DHA
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